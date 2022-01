The Best FIFA Football Awards: Guardiola, Mancini et Tuchel finalistes de l'Entraineur de l'année

L'Espagnol Pep Guardiola (Manchester City), le sélectionneur italien Roberto Mancini et l'Allemand Thomas Tuchel (Chelsea) sont les trois finalistes du The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football masculin, a annoncé jeudi la Fédération internationale de football.Tuchel, 48 ans, a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea quatre mois après avoir pris la tête des 'Blues' en battant en finale Manchester City. Guardiola, 50 ans, s'était consolé avec le titre en Premier League et la victoire en coupe de la Ligue. Mancini, 57 ans, a mené l'Italie à la victoire de l'Euro 2020 et au record d'invincibilité pour une équipe nationale. Les trois hommes étaient également les finalistes du trophée d'entraîneur de l'année de l'UEFA pour la saison 2020/2021. C'est Tuchel qui avait été primé. Aucun des trois hommes n'a encore remporté le trophée d'Entraîneur de l'année de la FIFA, remis pour la première fois en 2016. L'Allemand Jürgen Klopp s'est adjugé les deux dernières éditions. En ce qui concerne le football féminin, les finalistes sont Lluis Cortés (Barcelone), Emma Hayes (Chelsea) et Sarina Wiegman (Pays-Bas puis Angleterre). Cortés, vainqueur de la Ligue des Champions avec Barcelone, a déjà été récompensé par l'UEFA. Le jury est composé des entraîneurs et des capitaines des équipes nationales (messieurs et dames), d'un journaliste spécialisé (un par fédération nationale) ainsi que de supporters inscrits sur FIFA.com. Les trois finalistes des prix The Best Joueur et Joueuse de la FIFA seront annoncés vendredi. Les récompenses seront remises le 17 janvier à Zurich en Suisse lors d'une cérémonie virtuelle. (Belga)