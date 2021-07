Thibault Vlietinck prêté une saison de plus à OHL par Bruges

Thibault Vlietinck évoluera également lors de la nouvelle saison à Oud-Heverlee Louvain, où il est prêté une saison de plus par le Club Bruges.Le latéral droit, 23 ans, a disputé 19 rencontres (1 but) de championnat la saison passée avec OHL. "Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau louer Thibault Vlietinck", a déclaré le directeur technique d'OHL Wim De Corte. "La saison dernière, il a déjà prouvé qu'il était important pour l'équipe grâce à sa force de travail et à ses capacités physiques. Nous attendons de lui qu'il ajoute de l'efficacité à cela cette saison." (Belga)