Thibaut Courtois, 13e du GP de Monaco virtuel de F1 remporté par George Russell

Le Britannique George Russell (Williams) a remporté le GP de Monaco de Formule 1 virtuel, la 5e manche de l'Esports Virtual Grand Prix. Il a devancé au terme des 39 tours effectués sur simulateur le Mexicain Esteban Gutiérrez (Mercedes), 2e à 39.017 secondes. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a franchi la ligne d'arrivée à la 3e place à 54.016 secondes. Thibaut Courtois, le gardien de but des Diables Rouges et du Real Madrid, a pris la 13e place au volant d'une Alfa Romeo.Courtois avait fini en 12e position du GP d'Espagne virtuel le 10 mai dernier qui avait également été enlevé par Russell devant Leclerc et Gutiérrez. Le pilote chinois de Formule 2 Guanyu Zhou s'était adjugé la manche d'ouverture, le Grand Prix du Bahreïn. Leclerc avait ensuite remporté les manches en Australie et en Chine. Le Britannique Alex Albon s'était ensuite imposé dans le Grand Prix du Brésil. . . (Belga)