Thibaut Lesquoy passe de Dudelange à Almere City

Le Belge Thibaut Lesquoy va continuer sa carrière en D2 néerlandaise, où il s'est engagé pour les deux prochaines saisons, avec une troisième en option, en faveur d'Almere City. Le latéral gauche de 24 ans arrive en provenance du club luxembourgeois de Dudelange F91.Formé au Royal Excelsior Virton, Lesquoy a quitté la Gaume en 2019 pour rejoindre Dudelange, où il a notamment disputé cinq rencontres en Europa League, dont la victoire 3-4 à l'APOEL Nicosie en septembre, la première d'un club luxembourgeois en phase finale de cette compétition continentale. "Almere City est un club jeune et dynamique. Le but à court terme est de rejoindre l'Eredivisie", a déclaré Lesquoy sur le site de son nouveau club. "Cette mission me plaît beaucoup et j'espère pouvoir contribuer à sa réussite." La saison de football aux Pays-Bas a été définitivement arrêtée à cause de la pandémie de Covid-19. (Belga)