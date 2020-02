Thiem, dernier obstacle pour Djokovic vers un 17e Grand Chelem

L'Autrichien de 26 ans, Dominic Thiem, 5e joueur du monde, se présente comme le dernier obstacle sur la route de Novak Djokovic vers un 17e titre du Grand Chelem, le 8e à Melbourne pour le Serbe, et une place de numéro 1 mondial que le numéro 2 actuel pourrait reconquérir dimanche. Les deux hommes s'affrontent en finale de l'Open d'Australie à partir de 9 heures 30 sur la Rod Laver Arena.Avec 7 titres en terre australienne, Novak Djokovic détient déjà le record de victoires dans cette première levée du Grand Chelem de l'année. En cas de nouveau succès, il se rapprocherait par ailleurs de ses grands rivaux Roger Federer (20, le record) et Rafael Nadal (19) au nombre de titres du Grand Chelem. Dominic Thiem rêve lui de devenir le premier joueur hors du Big 3 à s'imposer en Grand Chelem depuis le Suisse Stan Wawrinka à l'US Open 2016. Djokovic, Nadal et Federer se sont partagé en effet les 12 Majeurs disputés depuis. Finaliste à Roland Garros en 2018 et 2019, battu par deux fois par Rafael Nadal, Dominic Thiem va disputer la troisième finale d'un tournoi du Grand Chelem. "Je suis content de la façon dont je joue", avait déclaré Djokovic après sa victoire jeudi en trois sets contre Federer en demi-finales. "Je n'ai lâché qu'un set pour arriver en finale (contre Jan-Lennard Struff au premier tour, ndlr). J'ai deux jours avant mon prochain match, ce qui est très bien car ça me donne plus de temps pour refaire le plein d'énergie". Après avoir joué plus de 4 heures contre Nadal et avoir remporté les trois tie-breaks de la partie, Thiem a de nouveau disputé et gagné deux jeux décisifs contre Zverev vendredi pour boucler le match en 3h42. Au total, l'Autrichien a passé 18h15 à se battre sur le court quand Djokovic a passé les 6 tours en 12h29, soit quasiment 6 heures de moins ou l'équivalent de trois de ses matches! En plus, il se présentera auréolé de ses titres de gloire dans la Rod Laver Arena, ce que Thiem a forcément en tête. "J'ai joué deux finales à Roland-Garros contre Rafa qui est le Roi là-bas et a obtenu contre moi ses 11e et 12e titres. Et ici, je vais de nouveau jouer la finale contre le Roi d'Australie, Novak, qui a déjà gagné 7 fois!", a souligné Thiem. Le Serbe est d'ailleurs en position de devenir le 3e joueur de l'histoire à s'imposer huit fois dans le même Majeur (il a gagné à Melbourne en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2019), après Nadal à Roland-Garros (12) et Federer à Wimbledon (8). Mais il se méfie énormément de son futur adversaire, déjà assuré de repasser N.4 mondial lundi et qui pourrait même supplanter Federer à la 3e place, son meilleur classement, s'il remporte le titre. Novak Djokovic va disputer sa 26e finale de Grand Chelem --seuls Federer (31) et Nadal (27) ont fait mieux dans l'histoire-- et ambitionne de détrôner Rafael Nadal de la première place mondiale. (Belga)