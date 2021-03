Thierry Neuville premier leader du rallye Il Ciocco

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 R5) ont remporté vendredi la super spéciale du Rallye Il Ciocco, course d'ouverture du championnat d'Italie des rallyes. Plus tôt dans la journée, Neuville avait également remporté la powerstage. Le Saint-Vithois possède, après la première journée, 2.7 secondes d'avance sur son premier poursuivant Paolo Andreucci (Skoda Fabia R5 Evo2). Craig Breen (Hyundai i20 R5) suit en troisième position avec également 2.7 secondes de retard.Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe participent au Rallye Il Ciocco avec une double mission. D'une part, ils doivent améliorer leurs automatismes à bord et d'autre part, ils veulent se familiariser avec l'asphalte avant le Rallye de Croatie qui aura lieu du 22 au 25 avril. La troisième manche du championnat WRC, disputée près de Zagreb, sera la première sur asphalte de l'année. La première spéciale de vendredi s'est déroulée sur une asphalte sèche et un tracé technique de 1,98 km. Samedi, trois boucles de trois spéciales chacune composeront le programme. Le Rallye Il Ciocco se termine samedi soir. (Belga)