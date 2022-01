Thierry Neuville signe son premier scratch de l'année, Ogier reste en tête après l'ES15

Thiery Neuville (Hyundai) s'est adjugé dimanche matin la 15e des 17 spéciales du Rallye de Monte-Carlo, manche d'ouverture du championnat du monde des rallyes.Le pilote belge a remporté l'ES15, Briançonnet - Entrevaux (1,26 km) en 8:50, sot 1.9 d'avance sur le Français Sébastien Ogier (Toyota) et 3.6 sur le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota). Neuville signe ainsi son premier scratch de la saison 2022, qui est aussi le premier pour Hyundai. Au général, Neuville reste 6e avant la Power Stage, dernière étape du Monte-Carlo 2022. Sébastien Ogier est en tête avec 24.6 d'avance sur son compatriote Sébastien Loeb (M-Sport Ford) et 1:30.8 sur l'Irlandais Craig Breen (M-Sport Ford). La Saint-Vithois pointe à 7:52.9 d'Ogier, déjà recordman de victoires dans l'épreuve, qui vise une 9e victoire en Principauté. "J'ai eu quelques problèmes sur les portions bosselées. C'était plus une reconnaissance pour la Power Stage. J'espère que je pourrai marquer quelques points mais ce sera difficile", a tweeté Thierry Neuville après la 15e spéciale. (Belga)