Thierry Neuville vise un podium "dans le rallye le plus difficile de l'année"

De retour au calendrier après une édition 2019 annulée en raison de la crise sanitaire, le Rallye de Finlande déroulera ses fastes de vendredi à dimanche. Dixième des 12 rendez-vous du championnat du monde WRC, l'édition 2021 sera cependant plus compacte que les traditionnels rallyes finlandais disputés jusqu'ici et où le parcours est presque entièrement renouvelé. Seuls trois spéciales auront un goût de déjà-vu pour les pilotes.Grâce à un gros concours de circonstances, le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris) pourrait déjà s'assurer mathématiquement d'un 8e titre de champion du monde, lui qui compte 180 points au classement des pilotes pour 136 au Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) et 130 à Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé). Le pilote belge est cependant directement menacé pour une place sur le podium final par le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) sera favori chez lui d'un Rallye qui fête ses 70 ans, et qu'il rêve de remporter pour la première fois. Le jeune pilote, 20 ans, a remporté deux des trois derniers rallyes, en Estonie et en Grèce, finissant 3e à Ypres. Le shakedown prévu vendredi matin fera place ensuite à 19 spéciales réparties sur trois jours (6 vendredi, 9 samedi pour le plat principal et 4 dimanche) pour 287,11 kilomètres chronométrés. Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe visent le podium sur les routes très rapides de ce Rallye de Finlande et ce pour la deuxième fois seulement après 2013. "Avant ce sont les Scandinaves qui gagnaient ici, maintenant d'autres pilotes peuvent s'imposer. Pour moi, c'est un des rallyes les plus difficiles de la saison", a estimé le pilote germanophone. "Le style de conduite à adopter ici n'est pas exactement le mien, mais je peux m'adapter. Les reconnaissances sont très importantes ici. Pour aller vite, il faut avoir une confiance absolue dans les notes et y aller à fond. Nous savons ce qu'il faut faire pour finir sur le podium. C'est notre objectif." (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.