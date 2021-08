Thomas Foket et Wout Faes (Reims) assistent aux débuts de Messi avec le PSG

Ca y est, Lionel Messi a fait ses débuts avec le PSG dimanche soir à l'occasion de la victoire en déplacement à Reims, en clôture de la 4e journée de Ligue 1 (0-2). Entré sur la pelouse (66e), l'Argentin a remplacé son ami Neymar. A ce moment-là, les Parisiens menaient 0-2 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Chez les Rémois, Thomas Foket et Wout Faes ont tout le match. Après 4 journées, les Sangermanois sont premiers avec 12 points et Reims occupe la 17e place (3 points)Dès le coup d'envoi, les Parisiens ont régulièrement récupéré le ballon à 30 mètres du but de Predrag Rajkovic. Ils avaient toujours le ballon dans les pieds quand sur un centre de la gauche d'Angel Di Maria, Mbappé a plongé au premier poteau entre Faes et Andrew Gravillon (15e, 0-1).. Reims n'est pas sorti beaucoup de sa moitié de terrain mais sur un ballon mal renvoyé par Marquinhos, Moreto Cassama a déclenché une frappe lobée sans élan dans vingt mètres, qui a touché l'extérieur du poteau de Keylor Navas (41e). Pendant que Messi a débuté son échauffement sous les applaudissements des spectateurs (57e), le PSG a douiblé la marque sur un mouvement initié par Idrissa Gueye, poursuivi par Achraf Hakimi et conclu par Mbappé (64e, 0-2). En Italie, l'AC Milan a empoché un deuxième succès face à Cagliari (4-1). Titulaire, Alexis Saelemakers a été remplacé (68e). A ce moment-là, les Milanisti menaient déjà 4-1 grâce à Sergio Tonali (12e, 1-0), Brahim Diaz (17e, 2-1) et Olivier Giroud (27e, 43e). Au classement, l'AC MIlan (3e) compte 6 points comme la Lazio, l'AS Rome, l'Inter Milan et Naples. Cagliari, qui a temporairement égalisé par Alessandro Deiola (15e, 1-1), occupe la 14e position (1 point). (Belga)