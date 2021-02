Thomas Müller (Bayern) positif au Covid-19 et indisponible pour la finale

L'attaquant du Bayern Munich Thomas Müller a été contrôlé positif au Covid-19 et est indisponible pour la finale du Mondial des clubs jeudi soir contre les Tigres de Monterrey (Mexique) au Qatar, affirment jeudi des médias allemands.Selon la chaîne allemande Sky et le quotidien Bild, le joueur de 31 ans a subi un test positif mercredi après l'entraînement, et été isolé du reste de l'équipe. Aucune information de la part de la Fifa ou du Bayern n'était immédiatement disponible. Deux joueurs du Bayern, Leon Goretzka et Javi Martinez, avaient été contrôlés positifs avant le départ pour le Qatar et sont restés en quarantaine à Munich. (Belga)