Thomas Pieters deuxième avant l'épilogue à Abou Dhabi

Grâce à un probant troisième tour, ponctué en 67 coups, Thomas Pieters a grimpé de quatre places et pointe désormais au 2e rang de l'Abou Dhabi Championship de golf (DP World Tour/8.000.000 dollars), disputé sur le parcours du Yas Links, samedi aux Émirats arabes unis.Sixième samedi matin, l'Anversois de 29 ans a rendu une carte parfaite de 67 coups, soit cinq sous le par, après 5 birdies. Avec un score total de 10 sous le par, il partage la 2e place avec l'Irlandais Shane Lowry et compte une seule longueur de retard sur l'Ecossais Scott Jamieson. "J'ai connu une bonne journée. Après huit semaines sans golf, c'est toujours un peu l'inconnue, surtout que c'est un tournoi de haut niveau et tout le monde vient ici pour s'illustrer. J'espère encore pouvoir signer un bon tour dimanche, la confiance est présente en tout cas." De son côté, Thomas Detry a encore perdu quelques places. Le Bruxellois de 29 ans est passé de la 25e à la 37e place partagée après une journée conclue en 72 coups. Il a égalé le par avec cinq birdies, un bogey et deux doubles bogeys. Il est à 10 coups de la tête. Nicolas Colsaerts, troisième golfeur belge engagé, n'est pas parvenu à passer le cut vendredi. (Belga)