Tim Brys s'impose devant Tibo Vyvey et Ward Lemmelijn au test de Seneffe

Tim Brys a remporté l'épreuve du skiff lors de la Tête de rivière de Seneffe, disputée dimanche sur le canal Charleroi/Bruxelles à Seneffe et comptant comme 1er test sur l'eau en vue des prochaines échéances internationales.Au terme des 6 km courus en contre-la-montre sur des eaux agitées, le Gantois, 5e des derniers JO de Tokyo en deux de couple poids légers avec Niels Van Zandweghe, n'a devancé, en 24:17, que de 3 dixièmes de seconde le Brugeois Tibo Vyvey (24:18), champion d'Europe espoirs en titre du deux de couple légers avec Marlon Colpaert. Ward Lemmelijn, qui a reconduit tout récemment son titre de champion du monde d'aviron en salle, a pris la 3e place, à 8 secondes (24:25). Le champion d'Europe juniors du skiff, le Gantois Aaron Andries, passé entre-temps senior, s'est classé 4e (24:45), devant Ruben Claeys (24:48), Niels Van Zandweghe (24:52), l'ancien champion d'Europe juniors Tristan Vandenbussche (25:00) et Marlon Colpaert (25:00). Chez les dames, la Gantoise Mazarine Guilbert s'est montrée la plus rapide, en 27:30, devançant de 11 secondes sa dauphine, la Bruxelloise Caitlin Govaert (27:41). De retour en compétition nationale, Eveline Peleman s'est rappelée aux bons souvenirs de tous en prenant la 3e place (27:46). Cette course de longue distance qui ouvre la saison belge d'aviron, constitue un nouveau test - le 1er sur l'eau et le 2e après l'Open de Gand sur ergomètre - dans le processus des sélections nationales, tant en seniors qu'en juniors. (Belga)