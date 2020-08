Tim Gajser remporte la première course en Lettonie, théâtre de la reprise du motocross

Tim Gajser (Honda) a remporté dimanche à Kegums la première des deux courses du Grand Prix de Lettonie de motocross, théâtre de la reprise du championnat du monde après cinq mois d'interruption en raison de la pandémie de coronavirus. Le Slovène a devancé le Néerlandais Glenn Coldenhoff (Gas Gas) et le Français Romain Febvre (Kawasaki). La victoire se jouera dans la seconde course, dont le départ sera donné sur le coup de 15h.Leader du championnat du monde après avoir remporté les deux seuls rendez-vous avant l'arrêt des compétitions, Jeffrey Herlings (KTM) a pris la 4e place. Jeremy Van Horebeek a terminé 10e et premier Belge au guidon de sa Honda, devant Clément Desalle (Kawasaki), 12e. En MX2, Jago Geerts (Yamaha) a repris avec une 16e place. Le Belge avait pourtant remporté le GP de Grande-Bretagne en début de saison. La manche a été remportée par le Français Tom Vialle (KTM). Les Belges Cyril Genot (Yamaha) et Nathan Renkens (KTM) ont respectivement terminé 12e et 31e. Opéré d'une hernie fin juillet, Kevin Strijbos était absent pour la reprise. Vice-champion du monde en 2006 et 2007, Strijbos n'a pas encore récolté le moindre point cette saison. Le circuit de sable dur de Kegums accueillera également les deux prochains GP, qui se tiendront mercredi et dimanche prochains. (Belga)