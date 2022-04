Tim Van Hemel 7e du Challenge triathlon de Puerto Rico, remporté par l'Allemand Mika Noodt

Tim Van Hemel s'est classé 7e du triathlon de moyenne distance comptant pour le circuit Challenge Family, samedi à Puerto Rico, aux Îles Canaries. L'ancien champion d'Europe de cross-triathlon a terminé à plus de 12 minutes de l'Allemand Mika Noodt, vainqueur de cette épreuve (1,9 km natation, 90 km vélo et 21,1 km à pied) en 3h43:36.Les deux néo-professionnels wallons Thomas Vanhalst et Victor Alexandre ont terminé respectivement aux 11e et 12e places. Les deux triathlètes du TriGT faisaient encore partie du top 10 après la 2e transition (7e et 6e), mais ont connu des moments difficiles lors du semi-marathon. Chez les dames, l'Espagnole Sara Perez Sala s'est imposée, en 4h10:38, devant la Néerlandaise Els Visser et la Britannique Lucie Hall. Aucune triathlète professionnelle belge n'était présente au départ. (Belga)

