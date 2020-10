Tirlemont, Saint-Trond et Louvain veulent introduire les mesures plus rapidement

Saint-Trond veut introduire les nouvelles mesures (flamandes) de lutte contre le coronavirus à partir de 18h00 ce mercredi au lieu de vendredi soir comme l'a décidé le gouvernement flamand. D'autres villes flamandes comme Louvain ou Tirlemont ont suivi et veulent accélérer leur mise en oeuvre.Le gouvernement flamand a décidé mardi soir de prendre des mesures complémentaires de lutte contre le coronavirus. Ces mesures doivent entrer en vigueur vendredi mais font l'objet de critiques. Les bourgmestres de Gand, Malines et Aerschot ont déjà décidé de les introduire plus tôt. À St-Trond, les mesures seront déjà d'application ce mercredi à 18h00. Louvain va introduire ces mesures à minuit jeudi et Tirlemont jeudi à 08h00. La ville de Diest envisage de mettre en place des mesures mercredi à partir de 18h00. Une cellule de crise est organisée à 13h30. (Belga)

