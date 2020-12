Tokyo connaît une hausse massive du nombre de cas pour la deuxième journée consécutive

Tokyo a confirmé un record de 822 nouvelles infections au coronavirus jeudi, marquant la plus forte augmentation quotidienne pour la deuxième journée consécutive, la ville hôte des Jeux olympiques n'ayant toujours pas réussi à freiner la propagation du virus.Le dernier nombre en date est nettement supérieur au précédent record quotidien de 678 établi mercredi. Le Japon a connu une résurgence de nouveaux cas de coronavirus depuis la mi-novembre, les responsables gouvernementaux et les experts appelant les citoyens à prendre des précautions contre les infections et à limiter leurs déplacements. Le Japon a jusqu'à présent évité une épidémie de virus de l'ampleur de celle observée en Europe et aux États-Unis, avec un total d'environ 187.000 infections connues et plus de 2.700 décès liés au Covid-19. (Belga)