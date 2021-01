Tom Colsoul, 5e du prologue: "Un bon échauffement"

Bernhard Ten Brinke et Tom Colsoul (Toyota Hilux) ont entamé leur Dakar 2021 avec la 5e place dans le prologue de 11 km disputé à Djeddah, en Arabie saoudite. Le duo a concédé 14 secondes de retard au duo de vainqueurs Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) et Brian Baragwanath (Century).Tom Colsoul a évoqué avec satisfaction ce "bon échauffement", même si sa voiture n'est pas arrivée indemne à l'arrivée. "A mi-parcours, nous avons heurté un petit arbre. Le garde-boue et le phare à l'avant gauche ont déjà été remplacés. Si cela reste comme cela sur ce Dakar, je suis très satisfait. Le parcours aujourd'hui était varié : sinueux, étroit, sable et un peu de pierre. Mais ce n'était qu'un échauffement pour demain. La première étape nous attend. D'un peu moins de 300 km. Si nous pouvons faire la même chose qu'aujourd'hui, je serai satisfait", a conclu le co-pilote originaire de Tirlemont. Les chronos n'étaient pas comptabilisés au classement. Le prologue de ce samedi servait uniquement à déterminer l'ordre de départ des concurrents dimanche. . (Belga)