Tom Dumoulin fait une pause dans sa carrière pour "réfléchir à son avenir cycliste"

Tom Dumoulin, 30 ans, a décidé de faire une pause dans sa carrière cycliste. Son équipe, Jumbo-Visma, l'a annoncé samedi dans un communiqué. Le cycliste néerlandais a "quitté le stage de Jumbo-Visma pour rentrer chez lui afin de pouvoir réfléchir à son avenir cycliste", a indiqué Jumbo-Visma."J'ai pris ma décision hier", a déclaré Dumoulin. "Et l'équipe me soutient, ça fait du bien. C'est vraiment comme si on enlevait de mes épaules un sac d'une centaine de kilos. Je me suis immédiatement réveillé complètement heureux. Je me sens tellement bien que je me suis finalement décidé: je vais prendre du temps pour moi. Cela en dit assez", a commenté le Néerlandais, vainqueur du Giro en 2017. "J'ai l'impression depuis un certain temps qu'il m'est très difficile de trouver ma route en tant que Tom Dumoulin le cycliste", a poursuivi le Néerlandais. "Avec la pression qui l'accompagne, avec les attentes des différentes parties. Je veux juste faire du bien à beaucoup de monde. Je veux que l'équipe soit contente de moi, je veux que les sponsors soient heureux, je veux que ma femme et ma famille soient heureuses. Je veux faire du bien à tout le monde, mais à cause de cela, je me suis oublié moi-même l'an passé. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux toujours être un cycliste? Si oui, comment?", a détaillé Dumoulin. Dumoulin a débuté sa carrière professionnelle en 2012 au sein de l'équipe Argos-Shimano, devenue ensuite Giant-Shimano, Giant-Alpecin et Sunweb. C'est sous les couleurs de Sunweb que Dumoulin a connu sa plus belle saison: en 2017, il remportait le Tour d'Italie, ainsi que deux étapes, le titre mondial du contre-la-montre individuel et celui du contre-la-montre par équipes. L'année suivante, il finissait deuxième du Giro et du Tour de France, remportant une étape dans les deux cas, et décrochait l'argent sur le chrono individuel et le chrono par équipes aux Mondiaux. Sa saison 2019 était compromise par une blessure subie à la suite d'une chute dans la quatrième étape du Giro. Transféré chez Jumbo-Visma, il espérait se refaire en 2020, mais cette saison, perturbée par le coronavirus, a été plus compliquée que prévu. Dumoulin totalise 21 victoires dans sa carrière, dont quatre étapes et une victoire finale au Giro, trois étapes du Tour de France et deux de la Vuelta. Vendredi, Jumbo-Visma avait annoncé sa participation au Tour de France et son retour au Tour des Flandres, pour la première fois depuis 2012. (Belga)