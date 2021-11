Toma Nikiforov combattra pour une médaille de bronze de judo

Toma Nikiforov combattra pour une médaille de bronze au Grand Chelem de judo d'Abou Dhabi, dans la catégorie des moins de 100kg, dimanche après-midi aux Emirats arabes unis.Le Bruxellois, vainqueur en Grand Chelem à Tashkent cette année, tentera d'aller chercher une 8e médaille dans un tournoi de ce niveau et la 3e cette saison après le bronze décroché à Tbilisi en Géorgie en mars deux semaines après sa victoire en Ouzbékistan. En demi-finales, face au numéro 1 mondial, le Russe Arman Admian, 24 ans, Nikiforov a eu fort à faire dans un solide combat qui a vu d'abord Admian sous la menace d'une troisième pénalité avant que le Belge ne place un waza-ari. A moins d'une minute du terme du combat, le Russe, déjà vainqueur du Grand Chelem de Paris cette année, a fait le forcing et a placé un waza-ari doublé d'une immobilisation pour l'emporter. Toma Nikiforov, 10e mondial, avait d'abord dominé le Roumain Eduard Serban (IJF 169), 21 ans, au premier tour s'imposant sur un waza-ari. Contre l'Allemand Falk Petersilka ensuite, 88e mondial, 23 ans, le champion d'Europe a échappé à une solide attaque dans la prolongation avant de s'imposer au golden score en quarts de finale de tableau. Nikiforov combattra pour le bronze face au Néerlandais Michael Korrel, 8e mondial, 27 ans. Samedi, Matthias Casse, champion du monde et vice-champion d'Europe, a décroché sa deuxième victoire dans une épreuve du Grand Chelem. Le médaillé de bronze des JO de Tokyo cet été s'est imposé en -81kg. Jeroen Casse (-73kg) a lui été éliminé au deuxième tour. Vendredi, Mina Libeer (-57kg) et Ellen Salens (-48kg) avaient pris chacune la 7e place. (Belga)