Ton conciliant entre Biden et Bolsonaro pour leur première rencontre bilatérale

Joe Biden et son homologue brésilien Jair Bolsonaro ont adopté devant la presse un ton conciliant jeudi pour leur première rencontre bilatérale, y compris sur les sujets délicats tels que les élections et la protection de l'Amazonie.Le président américain a qualifié le Brésil de démocratie "vibrante" dotée d'institutions "solides" et souhaité la bienvenue au chef d'Etat d'extrême-droite, qui participe au Sommet des Amériques se tenant cette semaine à Los Angeles. Joe Biden a aussi salué les efforts et les "sacrifices" faits par le Brésil pour protéger la forêt amazonienne, lors d'une courte allocution à laquelle assistaient les journalistes, avant que ne se tienne la réunion proprement dite. Jair Bolsonaro a lui assuré avoir "beaucoup de points en communs" avec le président américain, par exemple celui d'être des "démocrates" attachés à "la liberté". Il a aussi assuré qu'il était arrivé au pouvoir "par la démocratie" et dit qu'il le quitterait "par la démocratie". Concernant les préoccupations mondiales autour de l'Amazonie, le président brésilien, climato-scetique notoire et très critiqué par les défenseurs de l'environnement, a estimé que le Brésil se sentait "parfois menacé dans sa souveraineté" à ce sujet. Ces déclarations conciliantes tranchent avec les tensions notoires entre Jair Bolsonaro et Joe Biden, qui ne s'étaient jamais vus en tête-à-tête. Cette semaine encore, le président brésilien a émis des doutes sur la régularité de l'élection ayant porté Joe Biden à la Maison Blanche. Washington pour sa part s'inquiète ouvertement des violentes attaques du président brésilien, qui brigue un nouveau mandat, contre le système électoral de son pays. (Belga)