Toon Aerts vainqueur final de la Coupe du monde, van der Poel s'impose à Hoogerheide

Toon Aerts est le vainqueur final de la Coupe du monde de cyclocross après sa deuxième place dans la 8e et dernière épreuve de la Coupe du monde dimanche à Hoogerheide aux Pays-Bas. Le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté cette dernière manche, nommée GP Adrie van der Poel en hommage à son père. Eli Iserbyt a complété le podium.Michael Vanthourenhout et Tim Merlier complètent le top 5. Wout van Aert a pris la 8e place. De retour dans les labourés ce weekend après un stage en Espagne, van der Poel a décroché dimanche son 23e succès de la saison, le second en deux jours après sa victoire samedi à Zonnebeke. Toon Aerts enlève le classement final de la Coupe du monde avec 577 points, devant Eli Iserbyt (531) et Michael Vanthourenhout (492). Le nouveau champion de Belgique Laurens Sweeck est 4e (473) et le Néerlandais Lars van der Haar complète le top 5 (467). Aerts remporte la Coupe du monde pour la deuxième année de suite. Chez les dames, la Néerlandaise Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions) l'a emporté profitant notamment d'une chute dans le dernier tour de sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado qui terminera 6e. Une chute lourde de conséquence pour la jeune Néerlandaise de 21 ans qui comptait 5 points d'avance au départ de cette 9e et dernière étape. Une autre Néerlandaise Annemarie Worst, 24 ans, a pris la 2e place, ce qui lui permet en effet de remporter le classement final de la Coupe du monde. La championne du monde, Sanne Cant, 3e, complète le podium. Ceylin del Carmen Alvarado a par ailleurs prolongé son contrat chez Alpecin-Fenix jusqu'en février 2024. Chez les Espoirs, c'est le Néerlandais Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) qui s'est montré le plus fort devançant le Français Antoine Benoist et son compatriote Niels Vandeputte. Le Suisse Kevin Kuhn, 33e dimanche, était déjà assuré de sa victoire finale en Coupe du monde. Chez les juniors, Thibau Nys n'a pu aligner un 7e succès de suite. Le fils de Sven, champion de Belgique, 3e, a été devancé par le Suisse Dario Lillo qui remporte cette dernière manche de la Coupe du monde chez les juniors, et Lennert Belmans. Thibau Nys s'adjuge cependant le classement final. (Belga)