Top Division Women - Kangoeroes s'impose à Braine et décroche une 3e manche, décisive, vendredi en finale

Kangoeroes Malines est allé s'imposer à Castors Braine (59-66) mardi lors du deuxième match de la finale des playoffs du championnat de Belgique de basket féminin. Les deux équipes se retrouveront à Braine vendredi (20h30) pour une troisième manche décisive.Les Brainoises s'étaient imposées 69-82 à Malines vendredi pour mener 1 à 0. Les joueuses du Français Fred Dusart n'ont pu conclure mardi. Braine avait creusé un premier écart à 26-17 (13e) mais les Malinoises sont revenues à la pause (31-31). Billie Massey (19 pts, 9 rbds) et Laure Resimont donnaient l'avantage à Kangoeroes à la reprise: 36-47 (23e) alors que les Brainoises crispées par l'enjeu limitait cependant la casse (44-49, 30e). Auteur de 53 points à elles deux lors du premier match, Maxuella Lisowa (17 pts, 6 assists) et la Canadienne Aislinn Konig (10 pts), limitées jusque-là par les Malinoises d'Arvid Diels, reprenaient la main. Malines perdait quelque peu son collectif et Braine égalisait à 51-51 à la 33e pour mener 55-54 à 3 minutes du terme. Laure Resimont (15pts, 7 rebonds) par deux fois à trois points faisait 59-61 (39e). Zia Morrisson terminera avec 21 unités au compteur pour Kangoeroes qui l'emportait 59-66 pour égaliser à une manche partout. Malines a remporté cette saison la finale de la Coupe de Belgique contre Liège Panthers (83-51) après avoir éliminé Castors Braine en demi-finales Castors Braine. Castors Braine, sept fois champion de Belgique, dispute sa 8e finale en 9 ans après avoir perdu celui de la saison dernière, contraint au forfait en raison de cas de coronavirus, contre Namur. Les Brainoises avaient elles été désignées championnes en 2020 à l'issue de la phase classique, la compétition ayant été stoppée par la crise sanitaire. Il s'agit de la première finale pour Kangoeroes Malines pour sa première année de fusion avec Wavre-Ste-Catherine. (Belga)