Top Division Women - Malines s'impose à Braine dans la belle des playoffs et signe le doublé Coupe-championnat

Kangeroes Malines a été sacré champion de Belgique de basket féminin après avoir battu Castors Braine 68-76 vendredi soir à la salle Gaston Reiff de Braine l'Alleud dans la 3e manche de la finale des playoffs du championnat de Belgique.Les Malinoises réalisent ainsi le doublé Coupe-championnat, elles qui avaient remporté la Coupe de Belgique contre Liège Panthers (83-51) après avoir éliminé Castors Braine en demi-finales. Castors Braine avait enlevé la première manche des playoffs 69-82 à Malines vendredi dernier mais les joueuses du Français Fred Dusart n'ont pu conclure mardi, s'inclinant 59-66 face aux Malinoises, qui décrochaient la belle. Une belle que les Malinoises d'Arvid Diels ont dominée dès le début, menant 15-26 après 10 minutes et 26-47 à la mi-temps. Braine revenait à 50-57 à la fin du 3e quart-temps et passait devant (60-59) à 6:20 du terme. Mais Malines reprenait les commandes du match à 2:54 du buzzer (64-65) et s'envolait vers le titre de champion. Zia Morrisson s'est montrée la plus prolifique avec 28 points marqués, tandis que côté brainois, Aislinn Konig en a planté 25. Kangoeroes Malines disputait sa première finale, après avoir fusionné avec Wavre-Ste-Catherine. Castors Braine, sept fois champion de Belgique, disputait de son côté sa 8e finale en neuf ans après avoir perdu celle de la saison dernière, contraint au forfait en raison de cas de coronavirus, contre Namur. Les Brainoises avaient été désignées championnes en 2020 à l'issue de la phase classique, la compétition ayant été stoppée par la crise sanitaire. (Belga)

