Top Division Women - Vainqueur à Liège Panthers, Castors Braine prend une option sur la finale des playoffs

Vainqueur 46-84 à Liège Panthers lors de la première manche des demi-finales des playoffs, Castors Braine mène 1 à 0 et a pris option sur une qualification pour la finale du championnat de Belgique de basket féminin, jeudi au petit Country Hall de Liège.Les Castors prenaient le large dès le premier quart (9-21) et menaient 21-41 à la pause. Elles poursuivaient sur leur lancée pour l'emporter 46-84. Aislinn König a terminé avec 20 points pour les Brainoises, Jessica Lindstrom ajoutant 15 points et 9 rebonds. La seconde manche est prévue samedi (20h30) à Braine-l'Alleud et un second succès enverrait les Brabançonnes wallonnes en finale pour la 8e fois de leur histoire. Une belle éventuelle aurait lieu, elle, le lundi 18 avril à 20h30 à Braine-l'Alleud. L'autre demi-finale oppose Namur Capitale, le champion en titre, à Kangoeroes Malines, vainqueur de la Coupe de Belgique le mois dernier. La première manche est prévue vendredi (20h30) à Saint-Servais et la seconde manche à Malines le dimanche 17 avril (15h15). Une belle éventuelle est programmée le mardi 19 avril (20h30) à Malines aussi. (Belga)