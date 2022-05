Toronto devient la première ville du Canada à rejoindre le guide Michelin

Le guide Michelin, bible des gastronomes, ajoutera cet automne Toronto à son catalogue, faisant de cette grande ville la toute première destination au Canada."Notre expansion à Toronto représente la cinquième destination du guide Michelin en Amérique du Nord après New York, Washington, Chicago et la Californie", a déclaré Michelin sur son site web, mardi. Le processus de sélection de la métropole canadienne a débuté il y a quatre ans, assure Michelin, qui décrit Toronto comme étant une "ville de restaurants internationaux, de charmants cafés et d'expériences culinaires haut de gamme". Des inspecteurs anonymes du guide Michelin ont déjà commencé à visiter les restaurants de la Ville reine pour les évaluer, et ces derniers continueront à découvrir les bonnes adresses torontoises dans les prochains mois. La sélection de restaurants honorés sera dévoilée cet automne, selon Michelin, qui a annoncé son arrivée au Canada aux côtés de représentants de Destination Toronto, une organisation consacrée au tourisme. "(Toronto) est une ville où les meilleurs chefs veulent s'établir et où les chefs émergents nourrissent leur talent culinaire, en s'inspirant des produits locaux et uniques de l'Ontario", a déclaré Michelin, dans un communiqué. Cette première sélection au Canada doit permettre de "représenter les saveurs locales, l'inspiration internationale et la créativité distincte de Toronto". (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.