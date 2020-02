Tour d'Antalya : la 4e étape pour Tim Merlier, le général pour le Britannique Maximilian Stedman

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a remporté au sprint la 4e et dernière étape du Tour d'Antalya cycliste (2.1), disputée sur 136,8 km entre Side et Antalya dimanche en Turquie. Le Britannique Maxilian Stedman (Canyon dhb p/b Soreen) s'adjuge le classement final.Tim Merlier, 27 ans, s'est imposé dimanche devant l'Italien Filippo Fortin (Felbermayr-Simplon Wels) et l'Allemand Lucas Carstensen. Champion de Belgique l'an dernier, il ouvre son compteur cette année et décroche la 7e victoire de sa carrière. Au classement général, Maximilian Stedman, 23 ans, s'était emparé du maillot de leader la veille et s'adjuge lui le premier trophée de sa carrière. Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) repart de son côté avec le maillot du classement par points. (Belga)