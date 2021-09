Tour d'Espagne - 20e étape: classement de l'étape

Classement de la 20e étape du Tour d'Espagne disputée samedi:1. Clément Champoussin (Fr/AG2R Citroën), les 202,2 km en 5h21:50 2. Primoz Roglic (Slo) à 0:06 3. Adam Yates (G-B) 0:08 4. Enric Mas Nicolau (Esp) 5. Jack Haig (Aus) 0:12 6. Christopher Hamilton (Aus) 0:16 7. Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) 0:23 8. Ryan Gibbons (AfS) 0:26 9. Gino Mäder (Swi) ** 10. Floris De Tier (Bel) 0:50 11. Jan Hirt (Tch) 1:05 12. Lilian Calmejane (Fra) 1:09 ** 13. Sylvain Moniquet (Bel) 1:13 ** 14. Stan Dewulf (Bel)1:15 15. Nicholas Schultz (Aus) 1:35 16. Daniel Navarro Garcia (Esp) 2:25 17. Felix Grossschartner (Aut) 6:55 18. David de la Cruz (Esp) 19. Egan Bernal Gomez (Col) 20. Steven Kruijswijk (P-B) 21. Alvaro Cuadros Morata (Esp) 7:31 22. Odd Christian Eiking (Nor) 23. Mark Padun (Ukr) 24. Luis Angel Mate Mardones (Esp) 25. Matteo Trentin (Ita) 26. Damiano Caruso (Ita) 7:34 27. Guillaume Martin (Fra) 7:40 28. Sepp Kuss (USA) 29. Rafal Majka (Pol) ** 30. Steff Cras (Bel) 31. Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) 32. Joe Dombrowski (USA) 33. Sam Oomen (P-B) 34. Michael Storer (Aus) 35. Romain Bardet (Fra) 36. Geoffrey Bouchard (Fra) 37. Lucas Hamilton (Aus) 7:47 38. Oscar Cabedo Carda (Esp) 7:49 39. Juan Pedro Lopez Perez (Esp) 8:15 40. Jesus Herrada (Esp) 08:20 41. Gianluca Brambilla (Ita) 8:30 42. Rémy Rochas (Fra) 8:33 ** 43. Dimitri Claeys (Bel) 9:33 44. Mikaël Cherel (Fra) 11:11 45. Diego Camargo Pineda (Col) 11:21 46. Wout Poels (P-B) 47. Gorka Izagirre Insausti (Esp) 14:10 48. Ion Izagirre Insausti (Esp) 49. Angel Madrazo Ruiz (Esp) 15:03 50. Anthony Roux (Fra) 16:12 51. José Rojas (Esp) 18:21 52. Pavel Sivakov (Rus) 53. Michael Matthews (Aus) 18:40 54. Fernando Barceló Aragon (Esp) 22:24 55. Ander Okamika Bengoetxea (Esp) 56. Jose Herrada (Esp) 57. Andrey Zeits (Kaz) 58. Imanol Erviti (Esp) 59. Eddy Fine (Fra) 60. Julen Amezqueta Moreno (Esp) 61. Thymen Arensman (P-B) 62. Ben Zwiehoff (All) ** 63. Jens Keukeleire (Bel) 64. Simone Petilli (Ita) 65. Martijn Tusveld (P-B) 66. Nelson Oliveira (Por) 67. Guy Niv (Isr) 68. Jefferson Cepeda Ortiz (Equ) 69. Mikel Iturria Segurola (Esp) 70. Robert Gesink (P-B) 71. Koen Bouwman (P-B) 72. Nicolas Prodhomme (Fra) 22:29 73. Gotzon Martin Sanz (Esp) 24:02 74. Pelayo Sanchez Mayo (Esp) ** 75. Nathan Van Hooydonck (Bel) :24:44 76. Jan Polanc (Slo) 24:45 77. Rui Oliveira (Por) 78. Damien Touze (Fra) 79. Jay Vine (Aus) 24:49 80. Fabio Aru (Ita) 25:21 81. Thomas Pidcock (G-B) 82. Anton Palzer (All) :27:09 83. Jetse Bol (P-B ) 84. Carlos Canal Blanco (Esp) 85. Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) 86. Salvatore Puccio (Ita) 87. Patrick Gamper (Aut) 88. Arnaud Demare (Fra) 89. Clement Venturini (Fra) :27:20 90. Rein Taaramäe (Est) 91. Dylan Sunderland (Aus) 32:33 92. Connor Brown (NZl) ** 93. Maxim Van Gils (Bel) 94. Olivier Le Gac (Fra) 95. Cesare Benedetti (Ita) ** 96. Edward Planckaert (Bel) 33:14 97. Alexander Krieger (All) 34:17 98. Andreas Kron (Dan) ** 99. Florian Vermeersch (Bel) 100. Chad Haga (USA) 101. Mikel Nieve Iturralde (Esp) 102. Damien Howson (Aus) 103. Tobias Ludvigsson (Sue) 104. Kévin Geniets (Lux) 105. Alex Kirsch (Lux) 106. James Piccoli (Can) 107. Nico Denz (All) ** 108. Harm Vanhoucke (Bel) 109. Luka Mezgec (Slo) 110. Jan Tratnik (Slo) 111. Antonio Nibali (Ita) 112. Yukiya Arashiro (Jpn) 113. Lawson Craddock (USA) 114. Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) :40:17 115. Joan Bou Company (Esp) ** 116. Kevin Van Melsen (Bel) 117. Riccardo Minali (Ita) 118. Yuriy Natarov (Kaz) 119. Ramon Sinkeldam (P-B) 120. Wesley Kreder (P-B) 121. Robert Stannard (Aus) 122. Bert-Jan Lindeman (P-B) 123. Lennard Hofstede (P-B) 124. Scott Thwaites (G-B) 125. Juan Jose Lobato Del Valle (Esp) 126. Sebastian Berwick (Aus) . ** 127. Piet Allegaert (Bel) 128. Quinn Simmons (USA) 129. Jon Aberasturi Izaga (Esp) . 130. Tom Scully (NZl) .40:28 ** 131. Jordi Meeus (Bel) 40:29 132. Alberto Dainese (Ita) 133. Magnus Cort (Dan) 40:31 134. Martin Laas (Est) ** 135. Mauri Vansevenant (Bel) . 41:13 136. Florian Senechal (Fra) . 137. Andrea Bagioli (Ita) . 138. Zdenek Stybar (Tch) . ** 139. Bert Van Lerberghe (Bel) . 140. Fabio Jakobsen (P-B) . 141. Josef Cerny (Cze) . 142. James Knox (G-B) . Abandons: . Aleksandr Vlasov (Rus) , Oier Lazkano Lopez (Esp), Miguel Angel Lopez Moreno (Col) . (Belga)

