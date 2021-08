Tour d'Espagne: deuxième succès pour Michael Storer, vainqueur de la 10e étape

Michael Storer a remporté la 10e étape du Tour d'Espagne (WorldTour), mardi, au terme de 189 km entre Roquetas de Mar et Rincon de la Victoria. Sorti sur la seule ascension du jour, à une vingtaine de kilomètres de la ligne, l'Australien de DSM s'est imposé en solitaire. Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) a pris la deuxième place à 22 secondes, devant le Français Clément Champoussin (AG2R Citroën).Déjà vainqueur de la 7e étape, Storer, 24 ans, s'est échappé d'un groupe de 31 coureurs dans l'ascension du Puerto de Almachar (2e catégorie, 10,9 km à 4,9 pour-cent). Le maillot rouge Primoz Roglic (Jumbo-Visma) pointait à plus de 10 minutes lorsque Storer a franchi la ligne. Mercredi, la 11e étape reliera Antequera à Valdepenas de Jaén (133,6 km), où l'arrivée proposera des rampes de plus de 20 pour-cent dans le dernier kilomètre. (Belga)