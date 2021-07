Tour d'Espagne - La Vuelta supprime l'utilisation des bouteilles en plastique

Le Tour d'Espagne devient le premier grand tour cycliste à supprimer l'utilisation des bouteilles en plastique à usage unique, ont annoncé les organisateurs de la Vuelta lundi.Chaque année, environ 180.000 bouteilles en plastique sont utilisées durant les trois semaines que dure le Tour d'Espagne. La Vuelta compte maintenant se passer des bouteilles en plastique et a noué un partenariat portant sur trois ans avec Aquaservice, leader de la distribution d'eau minérale naturelle et de boissons fraîches en fontaine en Espagne. "Au cours des trois semaines de compétition, Aquaservice fournira de l'eau aux 23 équipes participantes, au personnel de l'organisation, aux agents de la Guardia Civil et de la Police Nationale chargés de veiller à la sécurité, au public, ainsi qu'aux journalistes accrédités pour couvrir l'évènement", indique un communiqué du Tour d'Espagne. (Belga)

