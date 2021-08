Tour d'Espagne: Primoz Roglic voulait "absolument gagner" dans "une étape difficile"

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a décroché sa deuxième victoire sur le Tour d'Espagne 2021 en remportant la 11e étape mercredi entre Antequera et Valdepenas de Jaen sur 133,6 km. "C'était une étape courte et difficile, mais je voulais absolument la victoire", a réagi Roglic après la course au micro de l'organisation.Dans la dernière montée vers Valdepenas de Jaen, Roglic a repris Magnus Cort Nielsen, dernier rescapé de l'échappée, à 300 mètres de la ligne avant de battre Enric Mas au sprint. "C'était très serré une fois de plus. La dernière fois, je m'étais aussi fortement rapproché de lui (Magnus Cort Nielsen, ndlr.) mais j'avais terminé deuxième. J'ai eu un peu de mal à la fin car il faisait très chaud. C'était une étape courte et difficile, mais je voulais absolument la victoire." Une victoire d'étape que Roglic a dû aller chercher au coude-à-coude avec Enric Mas. "Il est très fort en ce moment", a reconnu le Slovène. "Sur les derniers mètres, j'avais un peu plus d'énergie et cela a fait la différence je pense. Cette étape était un joli challenge et toute l'équipe a bien bossé pour la victoire." Le coureur de Jumbo-Visma a également répondu après sa chute mardi et la perte du maillot rouge de leader. "La chute, cela fait partie de la course. C'était malgré tout une bonne journée pour moi mardi. Tout s'est bien passé mercredi et cette chute est derrière moi." (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.