Tour d'Estonie - Victoire d'étape pour Laas, Lauk lauréat final

Martin Laas a remporté samedi la deuxième et dernière étape du Tour d'Estonie cycliste (2.1). L'Estonien s'est imposé devant les Polonais Adrian Banaszek (Mazowsze Serce Polski) et Maciej Paterski (Voster ATS Team) à Tartu après 163 kilomètres de course.Laas, 27 ans et actif chez BORA-hansgrohe mais au départ de l'épreuve avec son équipe nationale, a décroché samedi sa 13e victoire chez les pros, la première en 2021. L'Estonien Karl Patrick Lauk, vainqueur vendredi de la première étape, a terminé septième samedi afin de s'assurer la victoire finale. Il succède au palmarès à son compatriote Mihkel Raim, vainqueur en 2019. (Belga)

