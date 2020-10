Tour d'Italie - Contrôle antidopage anormal pour l'Italien Matteo Spreafico

Le cycliste italien Matteo Spreafico, de l'équipe transalpine Vini Zabu, est provisoirement suspendu après des contrôles antidopage "anormaux" sur le Giro, a annoncé l'Union cycliste internationale (UCI) jeudi."Le coureur italien Matteo Spreafico a été notifié de deux résultats d'analyse anormaux (AAF) à l'Enobosarm (ostarine) dans deux échantillons prélevés lors du Tour d'Italie les 15 et 16 octobre 2020", indique l'UCI dans un communiqué. Il s'agit d'une substance interdite par l'Agence mondiale antidopage et classée comme agent anabolisant. "Conformément au règlement antidopage de l'UCI, le coureur a été provisoirement suspendu jusqu'au jugement dans cet affaire", ajoute l'instance basée à Aigle (Suisse). Spreafico, 27 ans, a rejoint Vini Zabu, une équipe Pro Team (2e échelon mondial) en cours de saison et disputait son premier Giro. Il ne compte aucune victoire chez les professionnels. (Belga)