Tour d'Italie - Dans l'échappée, Lawrence Naesen regrette que seulement deux coureurs l'ont suivi

Lawrence Naesen était l'un des trois coureurs de l'échappée matinale de la 10e étape du Tour d'Italie, mardi. Le coureur AG2R-Citroën a été rattrapé avec son compagnon d'infortune Mattia Bais à environ 25 km de la fin tandis qu'Alessandro De Marchi a tenu bon cinq kilomètres de plus."J'avais imaginé un scénario similaire à celui de l'année dernière dans l'étape après le jour de repos, qui est allée jusqu'au bout", a expliqué Naesen, qui avait alors terminé dixième. "Cette fois, ça n'a pas été le cas. J'espérais que nous partirions avec un groupe de 8 ou 10 coureurs, mais lorsque j'ai attaqué, seulement deux coureurs m'ont accompagné. C'est très difficile dans ces conditions." "La première heure a été vraiment été courue à fond pour creuser l'écart sur le peloton et rester devant. Puis, c'était encore à fond jusqu'à la fin. Ces 100 premiers kilomètres étaient peut-être des vacances pour le peloton, mais c'était un peu plus dur pour nous. Ça n'a pas marché. Dommage, mais je suis là pour me montrer et continuer à tenter ma chance", a confirmé Naesen. (Belga)