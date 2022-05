Tour d'Italie - Dumoulin heureux pour Bouwman : "L'un des coureurs qui le mérite le plus"

Quelques jours après sa déception lors de l'étape de l'Etna, Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) a célébré vendredi la victoire de son coéquipier Koen Bouwman lors de la septième étape du Tour d'Italie."Je n'avais pas prévu de faire partie de l'échappée", a révélé Dumoulin après la course. "Je n'avais pas du tout l'intention d'y participer. Je voulais me donner quelques jours supplémentaires pour trouver mon bon état de forme mais j'ai fini par suivre l'échappée pour soutenir Koen. C'est super que ça se soit finalement passé comme ça." "Je suis si heureux pour Koen. C'est l'un des coureurs qui le mérite le plus. Il est la force silencieuse de notre équipe, toujours joyeux, toujours travailleur. Il n'y a personne que j'aime plus que lui. Cette victoire, il la doit à lui-même, à sa bonne forme et son bon sprint. Je savais qu'il serait le plus rapide et nous avons réussi à l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée, ce qui était notre objectif premier", a continué le lauréat du Giro 2017. Dumoulin a, lui, terminé quatrième de l'étape et revient à quatre minutes de Simon Yates au classement général. (Belga)