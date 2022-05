Tour d'Italie - Giulio Ciccone, vainqueur de la 15e étape: "La plus belle victoire de ma carrière"

Giulio Ciccone n'a pu retenir ses larmes de joie après sa victoire dans la 15e étape du Giro, la 2e de cette 105e édition dont l'arrivée était jugée au sommet d'une montée. L'Italien a décroché aussi son 3e succès partiel dans un Tour d'Italie après la 10e étape en 2016 et la 16e en 2019. "C'est un grand soulagement", a-t-il reconnu après sa victoire en solitaire. "J'ai attaqué dans la portion la plus raide de l'ascension. Si je créais un écart, je me disais que je pourrais probablement tenir jusqu'à la fin", a déclaré l'Italien dans l'interview flash. "Dans un sprint à deux ou trois coureurs, vous ne savez pas comment cela va se terminer. J'ai beaucoup attaqué, car mes jambes étaient très bonnes aujourd'hui et finalement j'ai réussi à m'échapper. Je voulais terminer en solo et choisir d'attaquer s'est avéré être la meilleure décision que je pouvais prendre.""J'étais également bon l'année dernière, mais j'ai eu de la malchance au Giro et à la Vuelta. J'ai eu tellement de problèmes, y compris une infection au coronavirus. Il est alors difficile de garder la confiance en soi. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour ma carrière", a-t-il déclaré. "C'est la plus belle victoire de ma carrière après tant de chutes et de malchance. Je savais que je pouvais encore le faire, et voilà c'est le cas. Cela signifie beaucoup pour moi. C'est une victoire très importante pour moi." (Belga)