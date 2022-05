Tour d'Italie - Mathieu van der Poel: "Je me suis offert un jour de plus en rose"

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) est parvenu à conserver son maillot rose samedi à l'issue du contre-la-montre de Budapest, 2e étape du Tour d'Italie. Un chrono de 9,2 km que le Néerlandais a terminé en 2e position, à trois secondes du vainqueur Simon Yates."J'aurais signé pour cette performance avant le départ", a déclaré Mathieu van der Poel aux organisateurs de ce 105e Giro. "J'ai disputé un très bon contre-la-montre. La différence avec la 1e place est minime. Je me suis offert un jour de plus en rose, peut-être plus, car il devrait y avoir un sprint demain. J'en suis très heureux". Dimanche, le peloton du Giro roulera pour la dernière fois sur les routes hongroises, avec la 3e étape qui reliera Kaposvar à Balatonfured sur 201 km d'un parcours plat. Mathieu van der Poel, qui a enfilé le maillot rose grâce à sa victoire dans la première étape vendredi, devrait ainsi rester en rose jusqu'à l'arrivée du peloton sur le sol italien. Le transfert entre la Hongrie et l'Italie aura lieu lundi lors de la première journée de repos. Puis, les coureurs du Giro auront droit à une 4e étape corsée mardi, avec l'ascension de l'Etna au programme. (Belga)