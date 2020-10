Tour d'Italie: Tao Geoghegan Hart enlève la 15e étape, Joao Almeida reste leader

Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers) a remporté dimanche la 15e étape du Tour d'Italie. Après 185 kilomètres entre la base aérienne de Rivolto et Piancavallo, le coureur britannique de 25 ans a devancé de 2 secondes le Néerlandais Wilco Kelderman (Sunweb) et de 4 secondes l'Australien Jay Hindley (Sunweb). Le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), 4e à 37 secondes, a conservé son maillot rose de leader.Lundi, le peloton profitera de sa deuxième journée de repos avant d'aborder une dernière semaine cruciale. En effet, les 17e, 18e et 20e étapes devraient permettre aux candidats à la victoire finale de s'illustrer. Le successeur de l'Équatorien Richard Carapaz sera connu dimanche prochain à Milan après un contre-la-montre de 15,7 kilomètres. (Belga)