Tour d'Italie - Tom Dumoulin souffre à nouveau du dos

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) connaît de nouveaux soucis au dos. Ils l'avaient fait souffrir dans le Tour des Émirats en début d'année et ils ont réapparu dans ce 105e Giro. "Aujourd'hui était une journée tranquille pour nous", a déclaré Dumoulin à l'arrivée de la 11e étape mercredi. "Nous n'avons pas de sprinteur ici. Il n'y avait donc pas grand-chose à gagner pour nous."Lorsqu'on lui a demandé s'il se réjouissait des jours à venir et s'il se sentait progressivement un peu mieux après son jour-sans sur l'Etna (4e étape), la réponse a été courte mais claire. "Non, pour être honnête, je souffre un peu du dos. Donc, je ne me sens pas au mieux." Plus tôt dans la saison, Dumoulin a souffert du dos lors du Tour des Émirats arabes unis. Après un bon contre-la-montre, il a été lâché dans les étapes de montagne incapable de suivre le rythme. La cause n'avait pas vraiment été trouvée à l'époque, il a lui-même parlé d'un mal de dos dans une interview. Le vainqueur du Giro 2017, 2e du Giro 2018 et 2e du Tour 2018, a souffert ensuite d'une sérieuse blessure au genou qui l'a tenu écarté des pelotons pendant plus d'un an entre juin 2019 et août 2020. Éprouvé mentalement, Tom Dumoulin avait arrêté la compétition en janvier 2021. Le champion du monde de contre-la-montre 2017 est revenu en juin 2021 mais n'a jamais retrouvé depuis le niveau qui en avait fait l'une des figures majeures du cyclisme sur route. Sa seule victoire depuis la 20e étape du Tour en 2018 est son titre de champion des Pays-Bas de contre-la-montre l'an dernier. (Belga)