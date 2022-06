Tour de Belgique: Yves Lampaert remporte le chrono de la 3e étape devant Mads Pedersen

Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl) a remporté la 3e étape du Tour de Belgique (2.Pro), un contre-la-montre de 11,8 km autour de Scherpenheuvel-Zichem vendredi. Deuxième de l'étape, le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) reste en tête du classement général.Le champion de Belgique du chrono a signé le meilleur temps en 13 minutes et 39 secondes, devançant Mads Pedersen de sept secondes. Le Néerlandais Daan Hoole, équipier de Pedersen chez Trek-Segafredo, a lui pris la 3e place à 10 secondes de Lampaert. Au classement général, Pedersen reste en tête avec 10 secondes d'avance sur Lampaert et 24 secondes sur Tim Wellens (Lotto Soudal). Samedi, la quatrième étape offrira un parcours vallonné au peloton avec 172,2 km de course autour de Durbuy. Le Tour de Belgique s'achèvera dimanche à Beringen. Remco Evenepoel, présent au Tour de Suisse cette année, a remporté les deux dernières éditions, en 2019 et 2021. (Belga)