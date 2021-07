Tour de France - 9e étape - Sept coureurs, dont Loïc Vliegen, hors délais

La difficile 9e étape du Tour de France, dans les Alpes entre Cluses et Tignes, disputées dimanche dans des conditions pluvieuses et froides a fait des dégâts dans le peloton.Si par exemple Mark Cavendish en larmes, emmené par deux de ses équipiers chez Deceuninck Step, est rentré une minute 30 dans le délai octroyé officiellement par les organisateurs (37:20 du vainqueur, l'Australien Ben O'Connor), sept coureurs sont arrivés hors délais: Loïc Vliegen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), les Français Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM), Arnaud Démarre (Groupama-FDJ) et Anthony Delaplace (Arkéa Samsic), les Sud-Africains Stefan de Bod (Astana - Premier Tech) et Nic Dlamini (Qhubeka NextHash) ainsi que l'Italien Jacopo Guarneri (Groupama-FDJ). Les sept coureurs ont été mis hors course. Il reste 165 coureurs dans le peloton. Wout van Aert (Jumbo-Visma), 2e au général dimanche matin à 1:48 de Pogacar, est arrivé lui à 31:37 d'O'Connor (Belga)