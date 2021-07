Tour de France - Boasson Hagen arrivé hors délais à l'issue de la 15e étape

Le Norvégien Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) est arrivé hors délais dans la 15e étape du Tour de France, dimanche à Andorre-la-Vieille.Boasson Hagen a rallié la ligne avec un retard de plus de 25 minutes par rapport au temps limite, lequel est fixé à partir du temps du vainqueur, de sa moyenne horaire et de la catégorie d'étape. Le Norvégien, qui a gagné trois étapes du Tour de France dans sa carrière, a été distancé par le peloton dans la longue montée de Mont-Louis à plus de 100 kilomètres de l'arrivée. (Belga)