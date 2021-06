Tour de France - Edward Theuns: "Je suis content de ma performance"

Edward Theuns a roulé une bonne partie de la journée devant dimanche dans la 2e étape du Tour de France. Le coureur belge de Trek-Segafredo a fait partie de l'échappée au long cours du jour dont il a été le dernier rescapé, lui qui a été pris à 18 km de l'arrivée."Nous voulions quelqu'un de l'équipe dans les deux premières journées, parce que nous savions que si on pouvait prendre le maillot à pois, on pourrait le garder une bonne partie de la première semaine", explique Edward Theuns. "Je me sentais bien aujourd'hui, donc je me suis porté candidat au briefing ce matin. Sur la première ascension, j'ai fait une erreur parce que je n'ai pas bien vu où se trouvait la ligne. Et dans les derniers kilomètres, je me suis aussi battu pour être désigné combatif du jour. Je suis content de ma performance". (Belga)