Tour de France: l'Allemand Lennard Kämna très probablement forfait

L'Allemand Lennard Kämna sera très probablement forfait pour le Tour de France, a annoncé vendredi la formation Bora qui a précisé avoir prolongé son contrat d'un an.Vainqueur d'étape l'an passé à Villard-de-Lans, Kämna (24 ans) a gagné cette saison une étape du Tour de Catalogne. "Malheureusement, Lennard est aux prises avec des problèmes de santé depuis quelques semaines maintenant. L'infection qu'il a contractée avant les Ardennes s'est avérée très persistante", a expliqué le manager de l'équipe allemande Ralph Denk. "Nous voulons qu'il se rétablisse complètement", a ajouté Denk. "Sa prolongation de contrat est également une indication supplémentaire de notre direction commune". Pour sa part, Kämna a précisé avoir annulé le stage d'entraînement en altitude prévu avant le Tour: "J'ai peut-être poussé trop fort sur l'accélérateur au printemps et accordé trop peu d'attention à ma récupération et à ce que mon corps essayait de me dire." (Belga)

