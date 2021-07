Tour de France - L'équipier modèle Tim Declercq lanterne rouge de l'édition 2021

Équipier modèle au sein de la formation Deceuninck-Quick Step, Tim Declercq est la lanterne rouge du Tour de France 2021. Le coureur belge a terminé 141e et dernier à 5h01:09 du maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).Declercq s'est mis au service de Mark Cavendish durant cette Grande Boucle. Il a fait partie de la garde rapprochée du Britannique en montagne, lui permettant d'arriver dans les délais lors des étapes les plus difficiles et d'ainsi ramener le maillot vert à Paris. Lauréat de quatre étapes, Cavendish finit d'ailleurs à l'antépénultième place, à 4h34:14 de Pogacar, le Néerlandais Cees Bol, avant-dernier à 4h36:39, s'intercalant entre les deux équipiers. Le Danois Michael Morkov, poisson pilote attitré de Cavendish, se classe 139e à 4h32:45. Un autre coureur belge, Wim Vansevenant, détient le record avec trois places de lanterne rouge consécutives, de 2006 à 2008. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.