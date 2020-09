Tour de France - La Planche des Belles Filles prête à sacrer le vainqueur du Tour, une chance pour Van Aert

L'ascension de la Planche des Belles Filles sera le point d'orgue samedi du dernier match pour le classement général du Tour de France, un contre-la-montre décisif à la veille de l'arrivée à Paris. Tadej Pogacar a une dernière occasion d'inverser la tendance par rapport à Primoz Roglic. Côté belge, Wout van Aert, champion de Belgique de la spécialité, pourrait avoir une chance d'ajouter une troisième étape dans son escarcelle, mais, après l'étape de vendredi, le coureur de Jumbo-Visma laissait encore planer le suspense quant à la manière dont il abordera ce chrono, à fond pour la victoire ou dans un rythme moins soutenu en vue des Mondiaux de la semaine prochaine.Le parcours de 36,2 kilomètres de ce seul chrono de l'édition 2020, qui s'élancera de Lure, se décompose en trois parties: la première entièrement plane (14,5 km), la deuxième en faux-plat montant, la troisième enfin très pentue pour une ascension de 5,9 kilomètres classée en première catégorie. "La plupart des coureurs vont s'élancer sur un vélo de chrono puis changer de machine au pied de l'ascension", estime le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), qui réside à Mélisey, sur le parcours. "La Planche, c'est 6 kilomètres raides avec des passages à 20 %", précisément 5,9 kilomètres à 8,5 % de pente moyenne jusqu'à l'altitude de 1.035 mètres. Le Tour revient pour la cinquième fois depuis 2012 et le succès initial du Britannique Chris Froome. Les Italiens Vincenzo Nibali (2014) et Fabio Aru (2017) se sont imposés dans la petite station de la Haute-Saône, imités l'an passé par Dylan Teuns (2019), absent cette année, dans une arrivée jugée encore plus haut. L'arrivée de Primoz Roglic (Jumbo-Visma), porteur du maillot jaune, est attendue à 18h09. Le Slovène compte 57 secondes d'avance sur son jeune compatriote Tadej Pogacar (Emirates). Roglic a déjà remporté 11 chronos dans sa carrière. Le dernier, au Tour d'Espagne 2019, le premier Grand tour qu'il a remporté. Pogacar, lui, se souviendra qu'il a devancé son ainé de 9 secondes lors du dernier championnat national du chrono, fin juin, sur un parcours en côte... Le contre-la-montre représentera aussi la dernière occasion pour Richie Porte (4e, +3:06) et Mikel Landa (5e, +3:28) de débarquer Miguel Angel Lopez (3e, +1:27) de la troisième marche du podium. Enric Mas (6e, +4:19), Adam Yates (7e, +5:55) et Rigoberto Uran (8e, +6:05) semblent trop écartés de cette lutte et devront même se méfier de Tom Dumoulin (9e, +7:24), dont la dernière victoire est justement le chrono final du Tour 2018, qui pourrait tenter de gagner quelques places au général. Les regards des Belges se tourneront en particulier vers Wout van Aert. Le champion de Belgique de la discipline, dont le départ est prévu à 16h36, est cité comme l'un des favoris de l'étape. Mais vendredi, le coureur de Jumbo-Visma se tâtait encore, notamment car les Mondiaux d'Imola arrivent déjà la semaine prochaine. "Il ne s'agit pas non plus de choisir entre 90% ou 100%: c'est soit rouler à pleine vitesse soit le courir à un rythme permettant d'arriver dans les temps. C'est le choix à faire en vue du Mondial", a résumé Van Aert. S'il se lance à fond, il prévoit de changer de vélo. "C'est un choix personnel, chacun le sent différemment. J'ai déjà remarqué que je peux monter plus vite si je peux marcher sur les pédales. C'est mieux pour moi avec mon vélo de course qu'avec ce vélo de contre-la-montre." Notos que Van Aert occupe actuellement la 20e position au général, à 1h19:57 de son équipier. Il est aussi le premier Belge du classement. Troisième du chrono à Pau l'an passé, Thomas De Gendt (départ 15h28) pourrait aussi viser un bon classement. La lanterne rouge, l'Allemand Roger Kluge, s'élancera en premier, à 13h00. (Belga)