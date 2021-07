Tour de France - Le film de la 15e étape

Le film de la 15e étape du Tour de France entre Céret et Andorre-la-Vieille (191,3 km) courue dimanche.Km 0: Les 149 coureurs encore présents dans le peloton prennent le départ de Céret. Km 3: Attaque de Thomas De Gendt (Lotto Soudal) Km 12: De Gendt est rejoint par Dylan Teuns (Baharain Victorious), Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën), Ruben Guerreiro (EF-Nippo), Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Dan Martin (Israel-Start Up Nation), Julien Bernard (Trek-Segafredo) et Sergio Henao (Qhubeka Nexthash). Km 18: Un groupe de contre de 24 coureurs se forme dont Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Alejandro Valverde (Movistar), Michael Woods (Israel Start-Up Nation) et Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Km 35: Jonction en tête de la course. Il y a désormais une échappée de 32 coureurs. Km 42: Fin de la première heure de course. Km 66,9: Sprint intermédiaire d'Olette: 1. Michael Matthews (BikeExchange) - 20 points; 2. Thomas De Gendt - 17 pts; 3. Ballerini (Deceuninck-Quick Step) - 15 pts; 4. Matej Mohoric (Baharain Victorious) - 13 pts; 5. Bruno Armirail (Groupama-FDJ) - 11 pts. Km 78: Alors que la tête de la course avait encore plus de 110 km à parcourir, Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), seul devant la voiture-balai et à 25 minutes de la tête de la course, a mis pied à terre et abandonné. Il souffrait toujours de sa chute de vendredi. Km 86,3: Montée de Mont-Louis (1re cat.): 1. Wout Poels (Bahrain Victorious) 10 pts; 2. Wout Van Aert 8 pts; 3. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) 6 pts; 4. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) 4 pts; 5. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) - 2 pts; 6. David Gaudu (Groupama-FDJ) - 1 pt. Km 133,1: Col de Puymorens (2e cat.): 1. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) 5 pts; 2. Wout Poels (Bahrain Victorious) 3 pts.; 3. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) 2 pts; 4. Alejandro Valverde (Movistar) 1 pt. km 142: Sous l'impulsion de la Trek-Segafredo de Vincenzo Nibali, on compte les premiers lâchés dans l'échappée: Bruno Armirail (Groupama-FDJ) avait beaucoup travaillé et s'était logiquement fait décrocher; Michael Matthews et Thomas De Gendt ont rapidement suivi. Km 144: Accélération de Michael Woods. Vincenzo Nibali relance dans la foulée. Cette double-attaque fait éclater le groupe de tête. Ils sont à peine plus de la moitié à suivre, dont Wout Van Aert. Nairo Quintana est ensuite passé par deux fois à l'attaque, créant un écart avec ses compagnons d'échappée. Km 146,7: Port d'Envalira (1re cat.): 1. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) - 10 pts; 2. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) - 8 pts.; 3. Wout Poels (Bahrain Victorious) - 6 pts; 4. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) - 4 pts; 5. Alejandro Valverde (Movistar) 2 pts; 6. David Gaudu - 1 pt. Km 157: Guillaume Martin (Cofidis) - 2e du général à 4:04 - montre des signes de fébrilité dans la descente et perd du terrain sur le groupe maillot jaune. Km 159: Nairo Quintana est rejoint par le groupe de poursuivants. Ils sont désormais 18 en tête de la course. Km 171: Elissonde (Trek-Segafredo), Quintana puis Gaudu passent à l'attaque. Le groupe éclate. Wout Van Aert, puis rapidement Dylan Teuns et d'autres coureurs doivent laisser partir. Dans la suite de l'ascension, Sepp Kuss (Jumbo-Visma) impose un tel rythme que personne ne peut le suivre alors que Valverde semblait tenir avant de céder de plus en plus de terrain. Dans le peloton des favoris, le train Ineos a égrainé le groupe. Carapaz a logiquement placé une attaque, mais sans parvenir à faire la différence sur ses principaux adversaires. Plus loin dans l'ascension, Vingegaard (Jumbo-Visma) a aussi tenté sa chance mais sans réussir à sortir les favoris de sa roue. Km 176,5: Col de Beixalis (1re cat.): 1. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) - 10 pts; 2. Alejandro Valverde (Movistar) - 8 pts; 3. Wout Poels (Bahrain Victorious) - 6 pts; 4. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) - 4 pts; 5. Ruben Guerreiro (EF - Nippo) - 2 pts; 6. Ion Izagirre (Astana-Premier Tech) - 1pt. Sepp Kuss est passé en tête avec 20 secondes d'avance sur Valverde. À la suite de ses points engrangés ce dimanche, Wout Poels endosse le maillot à pois au détriment de Michael Woods. Km 191,3: Arrivée à Andorre-la-Vieille. Sepp Kuss s'impose en solitaire devant Alejandro Valverde. (Belga)