Tour de France - Le film de la 8e étape

Le film de la 8e étape du Tour de France de cyclisme (WorldTour), disputée samedi entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle sur la distance de 141 km:Km 0: les 172 coureurs prennent le départ à Cazères-sur-Garonne avant d'entrer dans les Pyrénées avec les ascensions du Col de Menté (cat.1), du Port de Balès (hors cat.) et du Col de Peyresourde (cat.1) dont le sommet est situé à 11,5 km de l'arrivée. Km 5: un groupe de 13 coureurs lance une échappée avec Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) mais aussi le porteur du maillot à pois Benoit Cosnefroy (AG2R) et son équipier Nans Peters. Ilnur Zakarin (CCC), Neilson Powless (Education First), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Carlos Verona (Movistar), Soren Kragh Andersen (Sunweb), Quentin Pacher et Kevin Reza (B&B Vital Concept), Fabien Grellier et Jérôme Cousin (Total Direct Energie) et Michael Morkov (Deceuninck-Quick Step) complètent le groupe. Km 42: sprint intermédiaire de Sengouagnet: 1. Cousin, 20 pts, 2. Morkov, 17 pts, 3. Skujins, 15 pts, 4. Reza, 13 pts, 5. Cosnefroy, 11 pts, 6. Powless, 10 pts, 7. Peters, 9 pts, 8. Kragh Andersen, 8 pts, 9. Hermans, 7 pts, 10. Grellier, 6 pts. Km 53: l'échappée aborde l'ascension du Col de Mente, la première difficulté du jour avec plus de 13 minutes d'avance sur le peloton. Le champion d'Europe Giaccomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) abandonne dans l'ascension. Km 60: Col de Menté (6,9 km à 8,1%, cat.1): 1. Cosnefroy, 10 pts, 2. Pacher, 8 pts, 3. Cousin, 6 pts, 4. Grellier, 4 pts, 5. Zakarin, 2 pts, 6. Peters, 1 pt. Km 81: Jérôme Cousin quitte ses compagnons d'échappée et tente sa chance en solitaire. Km 93: Jérôme Cousin entame l'ascension du Port de Balès, premier col hors-catégorie du Tour 2020, avec 1:17 d'avance sur les poursuivants et 12:42 sur le peloton mais est repris au bout de 2 kilomètres d'ascension. Km 96: un groupe de trois coureurs se détache de l'échappée: Nans Peters, Ilnur Zakarin et Quentin Pacher mais ce dernier est rapidement lâché par Peters et Zakarin. Km 100: dans le peloton, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), neuvième du classement général, est en difficulté et distancé dans le Port de Balès. Km 104: Port de Balès (11,7 km à 7,7%, hors cat.): 1. Peters, 20 pts, 2. Zakarin, 15 pts, 3. Skujins, 12 pts, 4. Verona, 10 pts, 5. Powless, 8 pts, 6. Kragh Andersen, 6 pts, 7. Pacher, 4 pts, 8. Hermans, 2 pts. Km 116: Nans Peters distance Ilnur Zakarin dans la descente du Port de Balès et compte 25 secondes d'avance à 25 kilomètres de l'arrivée. Km 121: Peters entame l'ascension du Col de Peyresourde avec 38 secondes d'avance sur Zakarin. Km 127: attaque de Tadej Pogacar dans le groupe maillot jaune. Le Slovène reprend 40 secondes sur le maillot jaune Adam Yates au classement général. Km 130: Col de Peyresourde (9,7 km à 7,8%, 1re cat.): 1. Peters, 10 pts, 2. Zakarin, 8 pts, 3. Toms Skujins, 6 pts, 4. Verona, 4 pts, 5. Powless, 2 pts, 6. Pacher, 1 pt. Km 141: Nans Peters remporte la 8e étape avec 47 secondes d'avance sur Toms Skujins et Carlos Verona. Ben Hermans , premier Belge se classe 6e à 3:42. Premier parmi les favoris, Tadej Pogacar termine 9e à 6:00. Adams Yates le maillot jaune finit 12e à 6:40. . (Belga)