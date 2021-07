Tour de France - Le film de la 8e étape

Le film de la 8e étape du Tour de France entre Oyonnax et Le Grand-Bornand samedi sur 150,8 km:Km 0: Les 177 coureurs prennent le départ à Oyonnax. Km 6: Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ne parvient pas à suivre le rythme effréné du début de course et doit déjà lâcher prise. Km 30: Après Geraint Thomas, c'est au tour de Primoz Roglic (Jumbo-Visma) de devoir laisser filer le peloton. Km 44,8: Sprint intermédiaire de Frangy: 1. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) 20 pts; 2. Michael Matthews (BikeExchange) 17 pts; 3. Fred Wright (Bahrain Victorious) 15 pts; 4. Luka Mezgec (BikeExchange) 13 pts; 5. Matej Mohoric (Bahrain Victorious) 11 pts. Km 47: Un groupe de 21 coureurs s'isole en tête dont Tadej Pogacar (UAE Emirates) mais est rapidement repris le groupe maillot jaune. Km 48,4: Fin de la première heure de course Km 56: Wout Poels (Bahrain Victorious) part seul en tête au pied de la Côte de Copponex. Km 61,9: Côte de Copponex (3e cat.): 1. Wout Poels (Bahrain Victorious) 2 pts, 2. Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) 1 pt. Km 72,5: Côte de Menthonnex-en-Bornes (4e cat.): 1. Wout Poels (Bahrain Victorious) 1 pt Km 73: Un groupe de 18 coureurs se lance à la poursuite de Poels. Tiesj Benoot et Soren Kragh Andersen (DSM), Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Sergio Henao (Qhubeka NextHash), Guillaume Martin (Cofidis), Aurélien Paret Peintre et Nans Peters (AG2R Citroën), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Alejandro Valverde (Movistar), Simon Yates et Christopher Juul Jensen (BikeExchange), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) et Ion Izagirre (Astana-PremierTech). Le groupe maillot jaune avec Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Tadej Pogacar laisse filer. Km 93: Wout Poels est repris par le groupe de poursuivants où Alejandro Valverde s'est relevé pour attendre le peloton. Km 104: Côte de Mont-Saxonnex (1re cat.): 1. Wout Poels (Bahrain Victorious) 10 pts; 2. Aurélien Paret Peintre (AG2R Citroën) 8 pts; 3. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 6 pts; 4. Guillaume Martin (Cofidis) 4 pts; 5. Dylan Teuns (Bahrain Victorious) 2 pts, 6. Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) 1 pt. Km 107: Dans la descente du Mont-Saxonnex, Tiesj Benoot et Soren Kragh Andersen creusent l'écart avec leurs compagnons d'échappée. Le Danois se débarrasse ensuite de son équipier au pied du Col de Romme. Km 115: Parti en contre, Michael Woods rattrape Kragh Andersen avant de le laisser sur place dans la montée du Col de Romme. Km 117: Dans le peloton, le maillot jaune Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) est lâché. Wout van Aert, 2e du général à 30 secondes de Van der Poel, est aussi distancé quelques mètres plus loin. Km 120: Tadej Pogacar lance une première offensive et seul Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) parvient à le suivre avant de finalement se faire distancer. Km 122,1: Col de Romme (1re cat.): 1. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) 10 pts; 2. Wout Poels (Bahrain Victorious) 8 pts.; 3. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) 6 pts; 4. Guillaume Martin (Cofidis) 4 pts; 5. Simon Yates (BikeExchange) 2 pts; 6. Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) 1 pt. Km 132: Membre du groupe de poursuivants, Dylan Teuns rejoint Michael Woods en tête à trois kilomètres du sommet du Col de la Colombière avec 1:30 d'avance sur Tadej Pogacar. Km 135: Dylan Teuns attaque Michael Woods et tente sa chance en solitaire. Il compte 20 secondes d'avance sur Tadej Pogacar au sommet de la Colombière. Km 136,1: Col de la Colombière (1re cat.): 1. Dylan Teuns (Bahrain Victorious) 10 pts; 2. Tadej Pogacar (UAE Emirates) 8 pts; 3. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) 6 pts; 4. Ion Izagirre (Astana-Premier Tech) 4 pts; 5. Wout Poels (Bahrain Victorious) 2 pts; 6. Simon Yates (BikeExchange) 1 pt. Km 150,8: Arrivée au Grand-Bornand. Dylan Teuns s'impose avec 44 secondes d'avance sur Ion Izagirre et 47 secondes sur Michael Woods. Quatrième à 49 secondes de Teuns, Tadej Pogacar s'empare du maillot jaune de leader avec 1:48 d'avance sur Wout van Aert et 4:38 sur Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech). (Belga)

