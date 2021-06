Tour de France: Movistar avec Alejandro Valverde, Enric Mas et Miguel Angel Lopez

Movistar s'alignera au Tour de France, qui démarre samedi de Brest, avec l'Espagnol Enric Mas et le Colombien Miguel Angel Lopez en leaders, soutenus par l'expérimenté espagnol Alejandro Valverde, pour la 14e fois au départ de la Grande Boucle.Mas et Lopez s'étaient classés respectivement cinquième et sixième l'an passé, le Colombien remportant la 17e étape au Col de la Loze. Le reste de l'équipe comprend les Espagnols Carlos Verona, Imanol Erviti, Ivan Garcia Cortina, Marc Soler et Jorge Arcas. (Belga)