Tour de France - Philippe Gilbert disputera sa 12e et dernière Grande Boucle

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) participera à son douzième et dernier Tour de France, dont le départ sera donné le 1er juillet, ont rapporté Le Soir et La Dernière Heure samedi.Gilbert, qui fêtera ses 40 ans lors de la 4e étape le 5 juillet, dispute sa dernière saison professionnelle dans le peloton. En onze participations à la Grande Boucle, le Remoucastrien n'a remporté qu'une victoire lors de la 1re étape en 2011, lui permettant de porter le maillot jaune pendant une journée. Lors de cette édition 2022, Gilbert sera entouré par Tim Wellens, Florian Vermeersch, Brent Van Moer, l'Australien Caleb Ewan et le Danois Andreas Kron. Les deux derniers sélectionnés devraient être connus après les championnats nationaux prévus le week-end prochain. "Je compte travailler pour Caleb Ewan mais je suis aussi moitvé pour me montrer. Avec mon expérience, je peux être d'une grande utilité pour l'équipe. Maintenant, j'attends avec impatience le départ de Copenhague", a déclaré Gilbert aux médias francophones après la 6e étape du Tour de Suisse vendredi. (Belga)